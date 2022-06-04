تعيين 27 شابا واستخراج 700 شهادة قياس مستوى المهارة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ قامت بتعيين 27 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة (كعب العمل) من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ عدد المسجلين بها 715 شابا.





وأضاف سعفان - فى بيان اليوم السبت - أن المديرية قامت باستخراج 700 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 12 عاملا بمبلغ 40 ألف جنيه. من جهته، أوضح وكيل الوزارة مدير المديرية علاء الدين ناصف - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى - أنه "فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 255 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 112 منها لعدم الاستيفاء ومنحها مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 137 منشأة انتهت بتحرير 33 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 11 لجنة تراخيص ومنح 11 رخصة"، وأكد أنه "فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دورى وحملات أسفرت عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة".

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