وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضوينى، اليوم السبت، جولة تفقدية بعدد من لجان الامتحانات بمعهد أجا الثانوى بنين ومعهد شابراويش الثانوى بنين، ولجان معهد فتيات أجا الثانوى بمنطقة الدقهلية الأزهرية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.





كما تفقد الضوينى لجان معاهد المحلة والإمام الشافعى بنين، ومعهد سمنود الثانوية للبنين والفتيات بمحافظة الغربية.

وخلال الجولة، حرص الضوينى على تفقد الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وطرق فض المظاريف الخاصة بنماذج الإجابة، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومى، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان من أجل توفير الجو المناسب للامتحانات.

وأكد وكيل الأزهر حرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة أبنائه الطلاب، ووجه بتوفير المناخ الملائم لهم، لأداء امتحاناتهم فى جو يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى، كانت قد انطلقت صباح اليوم السبت، حيث أدى الطلاب الامتحانات فى مادتى الفقه والتفسير، كما أدى طلاب البعوث الإسلامية الامتحانات فى مادتى الفقه، والتفسير وعلوم القرآن.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدى الامتحانات ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة فى مختلف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبى (91392) طالبا وطالبة، وطلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا وطالبة من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا وطالبة فى معاهد البعوث الإسلامية.