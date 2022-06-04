مجلس النواب يناقش طلب النائبة سحر صدقي بشأن معاناة المستثمرين في الحصول علي خدمات هيئة التنمية الصناعية.. غدًا

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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701889/مجلس-النواب-يناقش-طلب-النائبة-سحر-صدقي-بشأن-معاناة-المستثمرين-في-الحصول-علي-خدمات-هيئة-التنمية-الصناعية-غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سحر صدقي، بشأن معاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

دوت الخليج سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. أ) طلبات إحاطة مقدمة من: 1- محمود الشامى 2-العربي فؤاد 3 - محمد مصطفى السلاب 4 - أحمد سمير صالح 5- مجدي ملك 6- يسري المغازي 7- ضياء الدين داود 8- ايلاريا سمير حارص 9- محمد صلاح أبو هميلة 10-أحمد علي إبراهيم 11- نشأت فؤاد عباس 12- فتحي قنديل 13- محمد سليمان 14- محمود عصام موسى 15- عامر الشورى 16- محمد الصمودي 17- محمود البرعي 18- أمل سلامة 19- مجدي سيف 20- نافع عبد الهادي 21- إيهاب عبد العظيم 22- أحمد الألفي 23- حسام المندوه 24- يونس عبد الرازق 25- معتز محمد محمود 26-ولاء التمامي 27- علي العساس 28- أحمد يحيى الجحش 29- فؤاد أباظة 30- ني نتر أوزوريس 31 - محمد يسري عبادة 32 - هاني خضر 33 - عبد المنعم إمام 34 - يوسف الصاوي 35 - آمال عبد الحميد 36 - هناء أنيس 37 - مجدي الوليلي 38 - محمد جنيدي 39 - علاء جعفر 40 - أشرف الشبراوي 41 - السيد شمس الدين 42 - أحمد حمدي خطاب 43 - حموده محمد حموده 44- مروة هاشم 45- مجدي الأمير 46- سيد حنفي 47- حسن المير 48- عبد النعيم حامد 49- محمد طلبة 50- رياض عبد الستار 51- صفاء جابر ثابت 52- محمد عبد العليم داود 53 - أيمن محسب 54 - حسن طارق عمار 55 - مجاهد نصار

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