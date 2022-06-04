مصرع طفلة غرقا بحوض ماكينة ري بسوهاج

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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - منذ ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجات من الطقس الحار، ارتفعت أعداد ضحايا الغرق، حيث لقت طفلة تبلغ من العمرثلاثة سنوات مصرعها أثتاء اللهو حوض ماكينة الري الخاصة بأهلها، هربًا من حرارة الجو بمركز البلينا محافظة سوهاج.

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البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، يفيد بورود بلاغ لمركز البلينا من المستشفى المركزي بالبلينا بوصول الطفلة "فرحه ع ش ا" 3 أعوام، وتقيم دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج "جثة هامدة" لمستشفى البلينا المركزي ادعاء غرق.

الطفلة سقطت بحوض المياه

وأفاد عم الطفلة المدعو "هيثم ش ا أط"، 39 عامًا عامل، ويقيم بمركز البلينا بمحافظة سوهاج في أقواله بمحضر نقطة شرطة مستشفى البلينا المركزي بمحافظة سوهاج، بأنه أثناء لهو نجلة شقيقه المذكورة أمام المنزل اختل توازنها وسقطت بحوض مياه خاص بري أرضهم الزراعية، ما نتج عنه غرقها ووفاتها.

وأضاف أنه عندما تمكنوا من استخراجها كانت قد فارقت الحياة ليتم نقلها لمستشفى البلينا المركزي وأكد الكشف الطبي وفاتها، نافيًا الشبهة الجنائية.