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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701882/ضبط-344-الف-قضية-سرقة-تيار-كهربائ-بقيمة-281-مليون-جنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية المكثفة كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

دوت الخليج

حيث نجحت جهود الحملات فى مجال قضايا التيار الكهربائى عن ضبط 344243 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 281,212,014 مليون جنيه.

استراتيجية وزارة الداخلية

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .

ضبط 36 الف قضية تموينية متنوعة

استمرت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في شن الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، على مدار شهر حققت نتائج إيجابية كثيرة.

دوت الخليج

ونتجت جهود اجهزة وزارة الداخلية خلال شهر فى مجال الأمن الإقتصادى وفى مجال القضايا التموينية تم ضبط (36838 قضية تموينية متنوعة) جاء أبرزها ضبط (491) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت 12243 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (1652805جنيه) و ضبط (77) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (361233 لتر – 263054متر / متر مكعب).

قضايا تموينية

كما تم ضبط (171) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (15,279 طن – 1651عبوة – 107 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة و ضبط (37) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (40٫544 طن– 2226 عبوة – 17299 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

حجب السلع

وتم ضبط (101) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ومواد بناء .. بمضبوطات بلغت (908٫748 طن سلع إستراتيجية – 15810 لتر – 26350 عبوة – 18000 قطعة - 162 طن مواد بناء) وضبط (7339) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية .. بمضبوطات بلغت (892٫462 طن – 1088 لتر – 189684 عبوة – 158819 قطعة) وضبط (13) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء ..بمضبوطات بلغت (227 طن).

ونجحت الحملات فى ضبط (1482) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت (24673 عبوة).

مخالفات المخابز

وضبط (11576) مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (283,976 طن – 16898 قطعة) و ضبط (228) قضية فى مجالات:- "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" .. ضُبط خلالها (201 متهم) ، (84 سيارة) .. بمضبوطات بلغت (13863 طن ، و551 كيلو جرام أقماح).

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .