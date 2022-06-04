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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701881/أول-تحرك-برلماني-بشأن-ظهور-ديدان-داخل-الأسماك-بنهر-النيل-نتاج-تلوث-مياه-النيل

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة ضد كلا من وزير الزراعة، ووزير البيئة، ووزير الموارد المائية، بشأن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لصياد في قرية ميت دسيس بمحافظة الدقهلية، يفيد بوجود ديدان داخل الأسماك بنهر النيل داخل القرية، مما أثار ذعرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لخروج الدود بشكل كبير بمجرد لمس خياشيم الأسماك.

دوت الخليج

اول تحرك برلماني بشأن ظهور ديدان داخل الأسماك بنهر النيل نتاج تلوث مياه النيل

كما أن النقيب العام للصيادين أكد صحة هذا الفيديو وانه بالفعل هناك ديدان ظهرت بالأسماك فى بعض الأماكن بنهر النيل. وارجع ذلك الى إلقاء المخلفات بنهر النيل والذي يؤدى الى نمو طفيليات بداخل الأسماك مما يصيبها بهذه الديدان.

واضافت الدكتورة ايناس عبد الحليم، أن انتشار هذه الديدان سوف تؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية فى مصر مما يعنى ضرورة التنبه لذلك سريعا والتعامل معه بشكل جاد، مطالبة بتحرك كافة الأجهزة المعنية لمواجهة هذا الأمر.

الثروة السمكية

وطالبت عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة أسباب تواجد الديدان داخل الأسماك، وهل يوجد قرى أخرى بالمحافظات تكرر بها ظهور ديدان بخياشيم الأسماك أم هي موجودة فقط بالدقهلية.

كما طالبت “عبد الحليم” بمعرفة الإجراءات التى ستتخذها الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية بشأن تطهير مياه النيل من التلوث الذي أصاب الكائنات الحية داخل مياه نهر النيل

وطالبت “النائبة ايناس عبد الحليم” بحملات توعية من أجل الحفاظ على نهر النيل من التلوث ومناشدة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات بنهر النيل، وهذا دور كل أجهزة الدولة لاسيما وزارة البيئة. كما طالبت بتوفير المبيدات اللازمة لمقاومة هذه الديدان وعمل حملة مكثفة لمكافحة هذه الديدان ونشر المبيدات على طول نهر النيل.