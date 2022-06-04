انت الان تتابع تفاصيل خبر السجن 5 سنوات لـ سائق وعامل رخام لحيازتهما حشيش بالصف حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701878/السجن-5-سنوات-لـ- سائق-وعامل-رخام-لحيازتهما-حشيش-بالصف

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم سالم ع 25 عاما عامل رخام ومقيم نجوع العرب بالصف، و عبدالباسط يصف عاما سائق ومقيم في الصف الجيزة، لأنهما في يوم 25/سبتمر 2021، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة حاول وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش.

تحريات المباحث

واوضح الرائد محمود يسري ومعاون مباحث مركز شرطة الصف، انه لاذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمان والسيارة،فانتقل الي حيث أيقن تواجدهما فابصرهما متكئين بداخل السيارة، فقام بضبطهما وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 15 قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش الاول عثر على هاتف محمول، ومبلغ مالي وبتفتيش الثاني عثر علي هاتف محمول وبمواجهتهما اقرا باحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ حصيلته والهاتف والسيارة وسيلته.

دوت الخليج

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن العينة المقتطعة من المضبوطات عبارة عن 15 قطعة لمادة سمراء اللون وثبت ان المادة الحشيش المخدر.

وحملت القضية رقم 12967 لسنة 2021 جنايات الصف المقيدة برقم 5615 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة.

3 أشخاص سرقوا مركبة توك توك بالإكراه بمنشأة ناصر

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح منشأة ناصر، المنعقد بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بالإكراه.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

ضبط المتهمين

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سائق "توك توك")، بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بدائرة القسم، استقل بصحبته أشخاص "غير معلومين لديه"، وقاموا بتهديده باستخدام سلاح نارى وأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا منه على المركبة خاصته ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم الأسلحة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتصرفهم فى مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبيعها (لشخصين ، مقيمين بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما وبحوزتهما المركبة المستولى عليها ومركبة أخرى مُبلغ بسرقتها ، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.