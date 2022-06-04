«التغيرات المناخية وجذب الاستثمارات وتعمير الصحراء الغربية وتوطين الصناعة»..13طلب على طاولة البرلمان لتحديد موعد مناقشته..غدا

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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701877/التغيرات-المناخية-وجذب-الاستثمارات-وتعمير-الصحراء-الغربية-وتوطين-الصناعة13طلب-على-طاولة-البرلمان-لتحديد-موعد-مناقشتهغدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موعد لمناقشة 13 طلب مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، بشأن عدد من القضايا المحليةوالدولية التي تؤرق تفكير المواطن المصري فى الشارع، كالتغيرات المناخية، وكيفية جذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتصدي للآفات الزارعية وتعمير منطقة الصحراء الغربية، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية لتوطين الصناعة المصرين وتسهيل اجراءات الشباك الواحد فى وزارة التجارة، على النحو التالي:.

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طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من:

حيث تحدد موعد لمناقشة طلبى مناقشة مقدمان من النائب محمد إسماعيل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن،

الأول: الحد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج وتحفيزهم للعمل في القطاع الطبي الحكومي.

الثاني: الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية لتوطين الصناعة المصرية.

النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية نهر النيل من التعديات.

النائبة إيرين سعيد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم أصحاب الأمراض المناعية.

النائب عصام ياسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التصدي للآفات الزراعية.

النائب منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن بناء مساكن إقتصادية خاصة بمدينة الاسكندرية.

وتحديد موعد لمناقشة 3 طلابت مقدمة من النائب علاء عابد، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن،

الأول: الحد من الانبعاثات الحرارية لمواجهة التغيرات المناخية.

الثاني: معالجة مياه الصرف الزراعي لسد العجز في الموارد المائية.

الثالث: تعمير منطقة الصحراء الغربية زراعيًا وسكنيًا.

النائبة هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خلق البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية. النائب عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

النائبة رشا فايز وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصة القمح.

النائب أحمد خليل خير الله وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل وزارة التجارة والصناعة لإجراءات الشباك الواحد.