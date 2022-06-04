انت الان تتابع تفاصيل خبر مزاولة مهنة الطب دون ترخيص.. ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان بالشرقية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية والأجهزة المعنية، حملة أمنية مكبرة على عدد من مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الشرقية.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، كما تم ضبط 3 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز.

وجود مخالفات

تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها “عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص- لا يوجد اتباع لسياسات مكافحة العدوى”، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة الإستروكس

نجح ضباط المباحث بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها مع عملائهم.

حيث ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة)وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - سيارة) وذلك حال تواجدهم بمحيط سكنهم بدائرة القسم .

وأمام رجال المباحث إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط شخصين بالقاهرة

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

البداية عند مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – الشرقية" وذلك حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

اعتراف المتهمين

وامام رجال المباحث إعترفا المتهمين بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.