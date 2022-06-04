انت الان تتابع تفاصيل خبر ضبط مستريح الغربية لاستيلائه على 5 ملايين جنيه من المواطنين حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701873/ضبط-مستريح-الغربية-لاستيلائه-على-5-ملايين-جنيه-من-المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية، من ضبط شخص بالغربية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على أكثر من 5 ملايين جنيه من أموالهم بزعم توظيفها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

تحريات الأموال العامة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5.150,000 جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

دوت الخليج

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مستريح جديد بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط مستريح جديد بالإسكندرية لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه على مبلغ 30 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى.

دوت الخليج

البداية عندما معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص - مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

التحريات

وتبين من التحريات أنه تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (30,000,000 جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها.. وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

تقنين الإجراءات

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.