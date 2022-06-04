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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701872/أمن-كفرالشيخ-يلقي-القبض-على-عاطل-بحوزته-3-بنادق-الي-وخرطوش

ألقت مباحث مركز الرياض التابعة بكفر الشيخ القبض على عاطل بحوزته عدد من الأسلحة النارية وتم اقتياده لديوان المركز وبسؤاله عما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار وترويع المواطنين الآمنين تم التحفظ عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق .

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البداية عندما وردت معلومات لرئيس مباحث الرياض مضمونها حيازة المدعو ص.ع.37 عام لأسلحة نارية مختلفة الأنواع والأعيرة، وبعرض المعلومة على اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية وأمرا بسرعة تتبع المعلومة والتاكد من صحتها.

وبعمل التحريات السرية اللازمة والتي أثبتت حيازة المدعو سالف الذكر على أسلحة نارية وخرطوش، وتم عرض ما تضمنته التحريات السرية على اللواء خالد المحمدي مدير المباحث والذي أمرا بسرعة ضبط المتهم وضبط الأسلحة.

القبض على المتهم

وتم إعداد قوة واستأذن هيئة النيابة العامة وداهمت القوات مكان تواجد المتهم تم القاء القبض عليه وبحوزته بندقية آلية و2 بندقية خرطوش.

تم إقتياده لديوان المركز وبسؤاله عما أسفر عنه الضبط أقرأ بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار وترويع المواطنين الآمنين، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات.

العرض على النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة، والتي ستتولي مباشرة التحقيق.