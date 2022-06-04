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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701871/30-مليون-جنيه-ضبط-مستريح-جديد-بالإسكندرية-نصب-على-المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط مستريح جديد بالإسكندرية لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه على مبلغ 30 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى.

دوت الخليج

البداية عندما معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص - مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

التحريات

وتبين من التحريات أنه تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (30,000,000 جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها.. وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

تقنين الإجراءات

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

132 سنة سجن.. ضبط هارب من 461 حكم بالقاهرة

وعلى جانب أخر نجح رجال مباحث القاهرة من ضبط صاحب مكتب بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد461 حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت 132 سنة.

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتب للعقارات كائن بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 461 حكم قضائى، والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت 132 سنة وكفالات مالية مستحقة180 ألف جنيه، بالتردد على الشركة عمله بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وضبطهم وتقديمهم للسلطات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

ضبط شخصين بالقاهرة

وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.