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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701870/محافظ-القليوبية-يتابع-سير-المشروعات-ويطمئن-على-مستوى-النظافة-ب-3-مدن

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه أمس الجمعة خلال جولته، عملية سير المشروعات والإطمئنان على مستوى النظافه والإشغالات بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص، وذلك في إطار الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بهدف تذليل العقبات والمشكلات للمشروعات الجاري تنفيذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة الميدانيه على أرض الواقع بكافة مدن وأحياء المحافظة.

دوت الخليج

وبدأ المحافظ جولته بتفقد الإنتهاء من إصلاح فواصل كوبري مسطرد والإنتهاء من كشط ورصف نزلة الدائري موجهاً برفع مخلفات الأسفلت وتغيير البلدورات الفاصلة. كما تفقد المحافظ، محور الخصوص والذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كيلو بدءً من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري، بهدف تخفيف الضغط المروري على محور العصار.

ويشار أن المحافظ أصدر تعليماته بتركيب أعمدة إنارة لسهولة الرؤية وحفاظاً على سلامة المواطنين وقد تم الإنتهاء من أعمدة الإنارة.

محطة تجميع قمامة مدينة شبرا الخمية

وتابع الهجان، المحطة الوسيطة بالقطاوي التي يتم تجميع قمامة مدينة شبرا الخيمه بها، واطمأن على حالة المعدات الخاصه بالمحطة والمعدات الموجودة بالحملة الميكانيكية، واستمع المحافظ من العاملين بالمحطة للمشكلات التي تواجههم من نقص في المعدات والسيارات موجهاً رئيس المدينة بتحديد كافة الإحتياجات المطلوب بالحملة الميكانيكية لتدبيرها في أسرع وقت، وذلك لتحسين الأداء بها وإصلاح المعطل من المعدات والسيارات لتتناسب مع كميات القمامة التي يتم رفعها يومياً من المدينة .

الحملة الميكانيكية بمدينة الخصوص

كما تفقد المحافظ الحملة الميكانيكية بمدينة الخصوص وأطمأن على سير أعمال صيانة المعدات مشدداً بالإلتزام بأعمال الصيانة الدورية لرفع مستوى النظافه بالمدينة وظهور شوارعها بالمستوى اللائق، ورفع جميع التراكمات بجوار مجلس المدينة، وضرورة الإستمرار في رفع التراكمات أولاً بأول، من الشوارع الرئيسية والفرعية وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات ومطالبة المواطنين بالإشتراك مع متعهدي جمع القمامه لمنع ظاهرة إلقاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين.

توسعة طريق ترعة الإسماعيلية

واختتم الهجان، جولته بمدينة الخانكة بداية بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضه مع توسعة طريق ترعة الإسماعيلية إتجاه مدينة الخانكه بنطاق كفر حمزة ، لتصبح ثلاث حارات وقد تم الإنتهاء من إزالة ٣٤ مبنى وجارى الإنتهاء من إزالة ال ٤ مباني المتبقيه للبدء بالتوسعة موجهاً بدفع الأعمال للإنتهاء في المده الزمنية المحددة لتسليم الطريق للشركة المنفذة.

كما تفقد المحافظ، أعمال رفع تراكمات القمامة بمزرعة الجبل الأصفر وشارع الأربعين، حيث تم رفع التراكمات بنسبة ٨٥٪ موجهاً بتكثيف الأعمال للإنتهاء تماماً من تلك التراكمات والمرور بصفة مستمرة لضبط أي عربه تلقي المخلفات على هذا الطريق.

كما تفقد أيضا شارع محطة الصرف الصحي والذي تم دهان البلدورات في الجزيره الوسطى به وجانبي الشارع وإنارة الشارع بالكامل لسهولة الرؤيه ولعودة المظهر اللائق للشارع.