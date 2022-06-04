انت الان تتابع تفاصيل خبر 125 طربة حشيش.. ضبط عنصريين إجراميين لإتجارهما فى المخدرات بالإسكندرية ومطروح حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701869/125-طربة-حشيش-ضبط-عنصريين-إجراميين-لإتجارهما-فى-المخدرات-بالإسكندرية-ومطروح

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين، تخصص نشاطهما فى الإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بدائرة قسمى شرطة ثان الرمل ومطروح، وبحوزتهما 125 طربة حشيش وزنت 14.750 كيلو جرام.

دوت الخليج

البداية عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن الإسكندرية ومطروح نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (ثان الرمل– مطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تمكنت من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط مجرم بالإسكندرية

ففي مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض.

عنصر إجرامي بمطروح

وفي مديرية أمن مطروح تم ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫750 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون جنيه.

132 سنة سجن.. ضبط هارب من 461 حكم بالقاهرة

وعلى جانب أخر نجح رجال مباحث القاهرة من ضبط صاحب مكتب بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد461 حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت 132 سنة.

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتب للعقارات كائن بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 461 حكم قضائى، والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت 132 سنة وكفالات مالية مستحقة180 ألف جنيه، بالتردد على الشركة عمله بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وضبطهم وتقديمهم للسلطات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.