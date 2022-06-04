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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701890/طقس-اليوم-الأرصاد-ارتفاع-درجات-الحرارة-لـ-37-نهاية-الأسبوع-والصيف-يبدأ-بعد-20-يوم

خصص برنامج "صباح الخير يا مصر" فقرة خاصة عن طقس اليوم السبت، في ظل الاهتمام الكبير من قبل المواطنين بحالة الطقس وبيانات هيئة الأرصاد الجوية في الأيام الماضية، في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.

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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم صباحا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وسيكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس اليوم: ارتفاع واضح في درجات الحرارة.. وهذا موعد بداية الصيف

وسيكون طقس اليوم ليلا معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ووسط سيناء، والطقس لطيف على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت نحو الارتفاع، ويفصلنا عن فصل الصيف حوالي 20 يوم، وهناك نسب من الرطوبة في الطقس خلال فترات النهار والليل، وهذا ما يجعل الناس تشعر بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية مصر الأولى، والذي يقدمه كل من الإعلامي أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد، أن على مدار هذا الأسبوع ستبدأ درجات الحرارة ترتفع بمعدل درجة إلى درجتين، اليوم متوقع أن تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية مع باقي أيام الأسبوع وستتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء ستكون حارة وباقي الأيام من حارة إلى شديدة الحرارة.

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس في هذا التوقيت

وأوضحت عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يجعل المواطن يشعر بدرجة حرارة أعلى من الدرجة الحقيقية للطقس إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة وهذا ما يجعل الطقس ساخنا، لافتة إلى أن نسب الرطوبة الحالية قليلة ولا تُقارن بنسب الرطوبة في فصل الصيف.

وتابعت أن محافظات جنوب الصعيد تشهد أجواء شديدة الحرارة نهارا، أما ليلا سيعتدل الطقس بعض الشيء، وهناك نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل ولكنه نشاط نسبي أو خفيف.

وأردفت أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ولكنها لا تؤثر على الطرق الزراعية مثلما يحدث في الشبورة المائية في فصل الشتاء. ولفتت إلى أن هناك اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومهيئين لكافة الأعمال البحرية سواء الصيد أو التنزه، محذرة المصيفين من فترة الظهيرة والتعرض لأشعة الشمس في هذا التوقيت.