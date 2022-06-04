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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701883/وكيل-الأزهر-يتفقد-امتحانات-الثانوية-بلجان-بالدقهلية-والغربية

دوت الخليج

وكيل الأزهر يتفقد امتحانات الثانوية بلجان بالدقهلية والغربية

وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجان الامتحانات بمعهد أجا الثانوي بنين ومعهد شابراويش الثانوي بنين، ولجان معهد فتيات أجا الثانوي بمنطقة الدقهلية، ولجان معاهد المحلة والإمام الشافعي بنين، وسمنود الثانوية للبنين والفتيات بمحافظة الغربية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

الالتزام بالاجراءات الاحترازية

وتفقد الضويني، الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وطرق فض المظاريف الخاصة بنماذج الإجابة، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان من أجل توفير الجو المناسب للامتحانات.

وأكد وكيل الأزهر حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة أبنائه الطلاب، ووجه بتوفير المناخ الملائم لهم، لأداء امتحاناتهم فى جو يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام ٦٠٥ لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب ١٣٩٠٠ طالب وطالبة في مختلف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (٩١٣٩٢) طالبا، وطلاب القسم العلمي (٤٦٦٤٨)، و(١٤٣) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(٥٣٩) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.