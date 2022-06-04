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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /701879/رابط-مباشر-بوابة-الأزهر-الإلكترونية-للنتائج-اعرف-نتيجتك-بالاسم-ورقم-الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. يرغب عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب المعاهد الأزهرية، في الاستعلام عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وذلك بد الانتهاء من أداء امتحانات نهاية العام وظهور النتائج لمعظم الصفوف الدراسية، باستثناء الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي انطلقت الامتحانات فيها اليوم السبت 4 يونيو 2022.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

ومن المقرر أن يعتمد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ، كذلك الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022، خلال هذا الشهر, وذلك بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات، والانتهاء من عمليات رصد الدرجات.

وبالتزامن مع تزايد مؤشرات البحث للاستعلام عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية، ينشر موقع دوت الخليج طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية للتعليم الأزهري.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والإبتدائية 2022، من خلال موقع الازهر الشريف وموقع البوابة الإلكترونية للأزهر، وموقع الأزهر التعليمي من خلال الرابط التالي حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس واسم الطالب فور ظهور النتيجة.

وكان قد تم خلال التيرم الأول نشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021-2022.

رابط بوابة الأزهر الإلكتورنية للنتائج

ومن جانبه، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والقيام بعمليات مراجعة ورصد الدرجات، يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الازهري 2022 ونتيجة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الثاني على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها مباشرة.

من جانبه، تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، السبت، لجان امتحانات الفقه لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية في يومها الأول، بمعهد فتيات مدينة نصر، للاطمئنان على سيرها والالتزام بالتعليمات الخاصة نحوها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن جميع القائمين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق للطلاب.

امتحانات الثانوية الازهرية

ويشار إلى أنه قد انطلقت اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم أول أيام الامتحانات في مادتي "الفقه والتفسير" والبعوث في "الفقه والتفسير وعلوم القرآن"، كما تم تجهيز ما يزيد عن 600 لجنة بجميع المناطق الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة، ومتابعة دقيقة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لاستعدادات وتجهيزات الامتحانات أولًا بأول، الذي وجه بتوفير البيئة والجو المناسبين للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بعد الانتهاء من الامتحانات والتصحيح وجمع الدرجات من خلال رابط بوابة الأزهر الإلمترونية للنتائج