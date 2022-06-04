التضامن في أسبوع.. تقرير يرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الأسبوع.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:25 مساءً - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٢٨ مايو إلي ٣ يونيو، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 28 مايو

• القباج تستعرض تقريرًا مفصلًا عن جهود فرق التدخل السريع خلال شهر إبريل في التعامل مع 365 بلاغًا من الأطفال والكبار والأسر بلا مأوي مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغت نسبة الإنجاز 100%.

• وزيرة التضامن تزور مصابي حريق دار أيتام منطقة الطالبية بمستشفي الهرم للاطمئنان عليهم وتقدم الشكر للاطقم الطبية على جهدهم.

الأحد 29 مايو

• توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

• التضامن الاجتماعي تطلق حملة ضد زواج الأطفال بالتزامن مع موسم الاجازات، في إطار جهود الوزارة للتوسع في حملات "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".

• مرصد القضايا الاجتماعية بالدراما المصرية يقوم بالتصويت النهائي بشأن أفضل الأعمال التي تناولت القضايا الاجتماعية بشكل هادف خلال عامي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

• التضامن الاجتماعي تتعاون مع الجمعية الشرعية بشأن تقديم الدعم لإجمالي 84 ألف من الأيتام التي فقدت كلا الأبوين أو الأب في عام 2022.

الاثنين 30 مايو

• القباج تشارك في مؤتمر الإسكوا "المنتدى العربي من أجل المساواة" في الأردن عبر الڤيديو كونفرانس، وتلقي الكلمة الافتتاحية حول جهود مصر في مجابهة آثار كوفيد-19 والتعافي من الأزمة الاقتصادية.

• بدء سلسلة الملتقيات الدورية حول "توحيد الخطاب الديني والمجتمعي بشأن قضايا الوعي" بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

• وزيرة التضامن تعلن عن تقدم ١٨٠٠ موظف طواعية للتعافي من تعاطي المواد المخدرة خلال الثلاث أشهر الأولى من تطبيق قانون فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه.

الثلاثاء 31 مايو

• وزيرة التضامن تلتقي برئيس مجلس إدارة مؤسسة "أيادي تتلف بحرير الإماراتية" لبحث سبل التعاون بين المؤسسة والوزارة في تسويق منتجات "ديارنا" الحرف التراثية واليدوية.

• مشروع "مودة" ينفذ ٥ تدريبات متخصصة لإجمالي ٤٠٠ شاب وفتاة من فئة المخطوبين بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط.

• ويستمر في تنفيذ جلسات مشورة أسرية للمتعافين من الإدمان بالإسكندرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

• بنك ناصر الاجتماعي يطلق شهادة إدخارية جديدة بعائد ١٥٪؜ سنوياً ويرفع عائد شهادة رد الجميل إلى ١٥,٢٥ ٪؜ سنوياً.

الأربعاء 1 يونيو

• وزيرة التضامن تلتقي بنائب رئيس لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين والخدمات بكندا، ويناقشا سبل التعاون ونقل الخبرات لجمهورية مصر العربية.

• في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال والتوسع في منظومة الرعاية الأسرية البديلة، التضامن الاجتماعي تعلن عن خطوات استخراج بطاقة الأسر الكافلة.

• القباج تعلن نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان ٢٠٢٢.

• التضامن الاجتماعي تطلق حملة إعلامية وميدانية للتأكيد على مشروطية الدعم النقدي بمتابعة الرعاية الصحية لأطفال أسر تكافل دون السادسة، وإلحاق الأطفال بالتعليم، وحذر الزواج المبكر.

الخميس 2 يونيو

• وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه للعاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رفيعة المستوي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بهدف مناقشة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية جراء الأزمة الاقتصادية في لبنان.

• الرائدات الاجتماعيات ينفذن مجموعة من الندوات التوعوية في المحافظات في إطار حملة وزارة التضامن لمناهضة زواج الأطفال " جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها "

• برنامج "فرصة" يقدم جلسات الدعم والتحفيز وتعديل السلوك بمحافظة الدقهلية، كما يقدم دورة تدريبية على التفصيل والخياطة في محافظة القاهرة.

• الهلال الأحمر المصري يقوم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوزيع المرحلة الثانية من المساعدات العينية والتي تشمل مواد غذائية مقدمة لأسر شمال سيناء.

https://fb.watch/dqXQ4ZaJl9/