حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 2316 مريضا بقرية بحر البقر 1 فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية بحر البقر 1، بمدينة الحسينية، واستمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، روماتيزم" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبى المجانى على 2316 مريضا من أهالى القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 24 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، "حياة كريمة"، وتنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خصوصًا بالأماكن النائية.