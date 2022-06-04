غدا.. بدء تقييم أكثر من 13 ألف متقدم للتعاقد على وظائف إمام وخطيب بالأوقاف

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، إنه من المقرر أن يبدأ تقييم المتقدمين للتعاقد على عدد ألف وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 13 ألفا 96 متقدما، غدا الأحد 5 يونيو ويستمر حتى 23 يونيو الجارى.





ويستطيع المتقدمون المتابعة من خلال الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التى تقدموا عليها من هنا وقال الشيخ - فى تصريح له - إن الجهاز ينفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا. وأشار إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكترونى بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشرى، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف، مشددا على أنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة فى سوق العمل الراغبة فى التقدم للوظائف الحكومية، حيث أن المنظومة توفر كافة متطلبات العدالة والنزاهة فى اختبار المتقدمين. وأضاف أن الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون فى التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبالتالى بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.

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