وفى هذا السياق، أعلن أحمد راشد، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 98% من الشكاوى الواردة من مواطنى الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.
وأكد محافظ الجيزة، أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالى، مؤكدا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يوما للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.
وأشار إلى أن المحافظة تلقت 86242 شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية منذ بدء تفعيل المنظومة، حيث تمت الاستجابة لـ84772 شكوى للمواطنين بنسبة تنفيذ 98% وجار الانتهاء من 1470 شكوى أخرى.
وأوضح محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التى تقدمها للمواطنين وخاصة فى الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فورا.
وأكد أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى حلها مع الأهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكنى بالمراكز والقرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد راشد: إنجاز 98% من الشكاوى الواردة من مواطنى الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.