غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى بكفر الشيخ للصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى وتوابعهم بكفر الشيخ ودسوق وسيدى سالم وفوه وبيلا، غدا الأحد، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصرا.





وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى اسحاقة شرق كفر الشيخ، ويتأثر بالفصل قرية اسحاقة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الشونة بشمل دسوق، وتتأثر بعملية الفصل جزء من قرية شباس الشهداء. كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى سويلم بسيدى سالم، وتتأثر بالفصل قرية سويلم وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى العالمية ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العالمية وتوابعها، وفصل التيار عن مغذى شمشيرة بفوه، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها.

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