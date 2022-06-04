هيئة الدواء تضبط 2400 مخالفة خلال شهر مايو (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال شهر مايو، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبرى.





ومرت الحملات على ما يقرب من 9000 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط 2400 مخالفة متنوعة.

وخلال الحملات تنوعت المحاضر ما بين محاضر غش تجارى، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، كما تم تحرير 30 محضر ضبط لأماكن غير مرخصة، و6 محاضر مخالفة البيع بالسعر الجبرى المدون على العبوات.

وتم تحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة المختصة والتى قدرت بقيمة مالية تقارب 800 ألف جنيه.

كما تم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بجميع المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجارى والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية.

وفى إطار الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية، نجحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية فى ضبط 6 جرائم إلكترونية، كان أبرزها عرض أحد الأشخاص كمية من الأقراص المدرج بجداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وعلى الجدول الثالث من قانون المخدرات على إحدى مجموعات التواصل الاجتماعى عبر "واتس آب"، وعلى الفور قامت هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين باستهداف المذكور وضبطه داخل إحدى الصيدليات فى منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة وبحوزته 1200 شريط من صنف زاناكس أقراص مجهولة المصدر بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

واستكمالا لمجهودات الهيئة خلال شهر مايو، قام مفتشى الهيئة، بحضور تصنيع مستحضرات الآلية الاستثنائية الخاصة بتوفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا من خلال توفير وتقديم كامل الدعم التقنى والفنى والتأكد من تطبيق معايير التصنيع الجيد للشركات والمصانع المنتجة للمستحضر المذكور، والذى تم منحه رخصة الاستخدام الطارئ فى يناير الماضى، من قبل هيئة الدواء المصرية لتكون بذلك مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط التى تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار المذكور وتحقق السبق العالمى فى تصنيعه محليا.

يأتى ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية فى شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق ومن الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء مما يعود بالنفع على صحة المواطن.