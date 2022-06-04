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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701867/مايسة-عطوة-المبادرة-الرئاسية-كلنا-واحد-بمثابة-طوق-النجاة-للمواطنين-فى-ظل-غلاء-الأسعار

صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "كلنا واحد" بمثابة طوق النجاة للمواطنين فى ظل غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة .

دوت الخليج

مايسة عطوة: المبادرة الرئاسية "كلنا واحد" بمثابة طوق النجاة للمواطنين فى ظل غلاء الأسعار

وأوضحت عطوة، أن الرئيس أعطى توجيهاته لوزارة الداخلية وبالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% - 30% وبجودة عالية، وهذا اثلج صدور المواطنين فى ظل حالة ارتفاع الأسعار الرهيبة التى تجتاح البلاد نتاج الحرب الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية.

وبالفعل هناك سيارات تجوب شوارع المحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بعدد 25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة لاسيما المناطق الأكثر احتياجاً، والتى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

الرئيس السيسي دائما يشعر بالآم المصريين

وأردفت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي دائما يشعر بالآم المصريين ويشعر بما يعانيه المواطن ويسبق دائما بخطوات، وهذه المبادرة نتاج توجيهات رئاسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، تزامنًا مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.

وأكدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن السلع الموجودة بشوادر كلنا واحد تتميز بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، ووجهت رسالة شكر إلى الرئيس والى وزارة الداخلية والى أصحاب السلاسل التجارية لإحساسهم بمعاناة المواطن المصرى واتخاذ الإجراءات السريعة لرفع المعاناة عنهم.