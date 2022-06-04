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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701865/النائب-أحمد-البنا-يطالب-بتوفير-تقاوى-أكثر-إنتاجية-من-القمح

قال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن بدء إنتاج تقاوي القمح من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، خطوة هامة في طريق الدولة للتوسع في إنتاج القمح وتحقيق إكتفاء ذاتى منه.

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وأضاف البنا في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مشروع مستقبل مصر فرصة عظيمة لإنتاج كميات كبيرة من التقاوى الجديدة للقمح التى تتميز بإنتاجية أكبر، مشيرا إلي أن أرض مشروع مستقبل مصر من الأراضي الجيدة التى تساعد في عمليات الإكثار.

عضو زراعة البرلمان يطالب الحكومة بالإسراع في دراسة ملف الهندسة الوراثية

وثمن عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خطوات الرئيس السيسي في التوسع الزراعى والسعى لزيادة الإنتاج بطرق وأساليب حديثة، مشيرا إلي أهمية ذلك النهج الرئاسي في مواجهة التحديات العالمية التى تواجه البلاد.

ودعا النائب أحمد البنا، إلي الإهتمام خلال الفترة المقبلة باستباط تقاوى أكثر إنتاجية وأقل في التكلفة لمختلف المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك دعا الحكومة إلي الإسراع في خطوات إعداد دراستها عن ملف الهندسة الوراثية التى سبق وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بإعدادها وتقديمها للجنة لاستكمال مناقشتها ذلك الملف الهام الذى من شأنه زيادة إنتاج البلاد من بعض المحاصيل الهامة مثل الذرة الصفراء. ودعا عضو مجلس النواب، إلي أهمية الإستعداد الكامل بتوفير تقاوى القمح ذو الإنتاجية العالية، للمزارعين مبكرا وكذلك تشجيع المزارعين علي زراعة القمح من خلال توفير الأسمدة وتحديد سعر عادل للأردب يضمن للمزارع تحقيق هامش ربح له.

زيادة الإنتاج من القمح

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المصلحة العامة للدولة تتحقق من خلال زيادة الإنتاج من القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية، وبالتالي تحقيق ذلك الهدف بأى من الوسائل والأدوات هو أمر هام يتطلب الإسراع في تنفيذه.