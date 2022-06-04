انت الان تتابع تفاصيل خبر تأجيل محاكمة أب ونجليه لاتهامهم بالتزوير لـ 30 يوليو حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701864/تأجيل-محاكمة-أب-ونجليه-لاتهامهم-بالتزوير-لـ-30-يوليو

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي فرحان ، محاكمة ثلاثة متهمين اب ونجليه أصحاب شركة استثمار عقاري لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة لجلسة 30 يوليو المقبل.

دوت الخليج

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

أمر الإحالة

واوضح امر إحالة المتهمين بانهما في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة بدر محافظة القاهرةإشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في إرتكاب تزويرا في محررات الرسمية "وهي توكيلات رسمية" ونسبوا تلك المحررات زورا لإحدى الجهات الحكومية " مكتب توثيق الخانكة " وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة لإثباتها بتلك المحررات فقام المجهول بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة وذيلوها بتوقيعات عزاها زورا للعاملين بتلك الجهة وبصم عليها بأختام مقلدة فتمت الجريمة بناءا على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة .

كما قلدوا بواسطة الغير خاتم أحدي الجهات الحكومية وهي " مكتب توثيق الخانكة " بأن اتفقوا مع أخر مجهول على إصطناعه الصحيحة وإستعملوه في ممر المحررات محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

استخدام المحررات المزورة

وكشف امر الاحالة أن المتهمين إستعملوا المحررات محل الإتهامين السابقين فيما زورت من أجله بأن قاموا بتقديمها للمجني عليهم كل من حسن علمي سعيد محمود ، نادية أحمد محمد أبو زيد، هناء أحمد جمعة محتجين بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما توصلوا إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهم حسن حلمي سعيد محمود ، نادية أحمد محمد أبو زيد ، هناء أحمد جمعة وكان ذلك بإستعمال طرفا إحتيالية من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة وهي مليكتهم للأراضي محل المحررات المزورة وذلك لسلب جزء من ثروتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموالهم على النحو المبين بالتحقيقات .

وصول كريم الهواري لجلسة الحكم عليه فى حادث الشيخ زايد

وعلى جانب أخر حضر منذ قليل، كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بالجيزة، وذلك لحضور جلسة النطق بالحكم عليه فى دهس 4 طلاب بالشيخ زايد.