انت الان تتابع تفاصيل خبر ميدو عادل في حواره لـ دوت الخليج: علاقتي بمراتي زي الفل ولسه بدري على محمد صلاح عشان نجسده في عمل فني حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701860/ميدو-عادل-في-حواره-لـ-تحيا-مصر-علاقتي-بمراتي-زي-الفل-ولسه-بدري-على-محمد-صلاح-عشان-نجسده-في-عمل-فني

علق الفنان ميدو عادل على حالة الهجوم المشنة ضده بسبب تصريحاته حول الزواح في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبه، كاشفًا رأيه في تجسيد شخصية محمد صلاح بعمل فني.

ميدو عادل يستنكر فكرة الزواج ويؤكد على علاقته الطيبة بزوجته

قال عادل في حواره مع موقع دوت الخليج: "الجواز مضر ومهلك وهم وبيعطلنا عن أحلامنا، ولكني بقيم جوازتي 8 من 10 وعلاقتي بمراتي زي الفل وهي حبيبتي".

وتابع:" أهالينا محتاجين يعلمونا نعتمد على نفسنا ونشيل المسئولية قبل ما نتجوز، وأنا قولت أني ندمت أني اتجوزت بس هنا كنت اقصد منظومة الجواز نفسها مش أن مراتي وحشة.. اللي خد جزء من كلامي عن الجواز عامل زي اللي قال آية لا تقربوا الصلاة ووقف مكملش".

ميدو عادل يكشف عن رأيه في تجسيد شخصية محمد صلاح

واختتم ميدو عادل حديثه قائلًا: "محمد صلاح مينفعش نجسده في عمل فني دلوقتي، ليا الشرف أني أجسد شخصية محمد صلاح في عمل فني وأنا شايف أن ابن أمي دي حاجة مش عيب".

قال الفنان ميدو عادل أنه نادم على الزواج، ولو عاد به الزمن لن يتزوج، مشيرًا غلى أن الزواج ليس سهلا.

وأضاف ميدو عادل خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»: «الجواز أصعب حاجة الناس بتمر بيها في حياتها، علشان إحنا ما عندناش الوعي نربي عيالنا من وهما صغيرين على سيكولوجية الجواز».

وتابع: «الجواز مش حاجة سهلة لأن تفاصيله كتيرة جدا، ومسئولية اكبر من أي حاجة، وعلشان كده بقا عندنا نسبة طلاق عالية، وأنا أكتر حاجة بندم عليها الزواج، ولو عاد بيا الزمن مش هتجوز أصلا».

وكانت أنباء تردد عن تجسيد ميدو عادل لشخصية نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح في عمل فني، ولكن ميدو نفى هذه الأخبار.

وقال ميدو عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC مساء الأربعاء، إن «ما حدث عبارة عن قيام الجماهير بالتصويت على أحد المواقع الفنية لشخصي لتجسيد شخصية مو صلاح، بسبب الشبه الذي يجمعنا».

وتابع ميدو عادل أنه كان هناك مشروع قديم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ولم يكتمل.

واختار الجمهور في عدد من التصويتات على السوشيال ميديا، الفنان ميدو عادل؛ لتجسيد دور محمد صلاح في عمل فني حول حياته، ومشوار كفاحه ونجاحه الرياضي من بين عدد من الأسماء الأخرى المحتملة.