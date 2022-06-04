132 سنة سجن.. ضبط هارب من 461 حكم بالقاهرة

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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - نجح رجال مباحث القاهرة من ضبط صاحب مكتب بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد461 حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت 132 سنة.

دوت الخليج

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتب للعقارات كائن بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 461 حكم قضائى، والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت 132 سنة وكفالات مالية مستحقة180 ألف جنيه، بالتردد على الشركة عمله بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

ضبط شخصين بالقاهرة

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

البداية عند مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – الشرقية" وذلك حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

اعتراف المتهمين

وامام رجال المباحث إعترفا المتهمين بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة الإستروكس

نجح ضباط المباحث بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها مع عملائهم.

حيث ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة)وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - سيارة) وذلك حال تواجدهم بمحيط سكنهم بدائرة القسم .

وأمام رجال المباحث إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.