بيطري الشرقية يُشارك في تأمين وتطهير سباق الحمام الزاجل بالزقازيق

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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701854/بيطري-الشرقية-يشارك-في-تأمين-وتطهير-سباق-الحمام-الزاجل-بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لكافة الفعاليات والإحتفالات والمسابقات ذات الصلة بالطب البيطري والتي تقام على أرض المحافظة مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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ومن جهته أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى حرص المديرية على المشاركة في الفعاليات والسباقات المقامة داخل المحافظة، حيث شاركت في افتتاح سباق الحمام الزاجل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، والذي يقيمه الإتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل بساحة ناصر بالزقازيق لمدة ثلاث أسابيع وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.

سباق الحمام الزاجل

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على إقامة سباق الحمام الزاجل ابتداء من 2 يونيه 2022 وإنتهاء موسم الطيور المهاجرة ( من سبتمبر إلى مايو ) لخلو المحافظات من مرض أنفلونزا الطيور لجهود التحصين المتميزة ضد المرض.

تقديم الرعاية البيطرية للحمام الزاجل

وأشار متولي، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقر السباق من خلال أعمال الرش والتطهير وتقديم الرعاية البيطرية للحمام الزاجل المشارك في السباق.

وحدة التدخل السريع: رفع 23180 طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر بالشرقية

كثفت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أعمالها لرفع المخلفات من مراكز( ههيا، والزقازيق، وكفر صقر، وأبوكبير، وبلبيس وفاقوس، ومشتول السوق )، وذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوحدة التدخل السريع بتكثيف حملات النظافة ورفع مخلفات تطهير الترع والمصارف ونواتج حملات الإزالات ،وبلغ ما تم رفعة خلال شهر مايو الماضى 23180 طن قمامة ومخلفات مبانى بواقع 1159 نقلة خلال 28 يوم عمل.

وأكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الفيروسات والأمراض ، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.