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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701853/رئيس-المعاهد-الأزهرية-توفير-أجواء-هادئة-لطلاب-الثانوية-بلجان-الامتحانات

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، السبت، لجان امتحانات الفقه لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية في يومها الأول، بمعهد فتيات مدينة نصر، للاطمئنان على سيرها والالتزام بالتعليمات الخاصة نحوها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

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وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن جميع القائمين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق للطلاب.

ويؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم أول أيام الامتحانات في مادتي "الفقه والتفسير" والبعوث في "الفقه والتفسير وعلوم القرآن"، كما تم تجهيز ما يزيد عن 600 لجنة بجميع المناطق الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة، ومتابعة دقيقة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لاستعدادات وتجهيزات الامتحانات أولًا بأول، الذي وجه بتوفير البيئة والجو المناسبين للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

رئيس "المعاهد الأزهرية": توفير أجواء هادئة لطلاب الثانوية بلجان الامتحانات

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.