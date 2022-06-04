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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701852/النائب-أحمد-فتحي-مؤتمرمصر-تسطيع-يحقق-مكاسب-عديدة-للصناعة-المصرية

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤتمر "مصر تستطيع … بالصناعة" يأتي إتساقاً مع رؤى الدولة المصرية، فى ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال التوطين الصناعي، مؤكدا أن مؤتمر مصر تسطيع سيحقق مكاسب متعددة للصناعة المصرية.

دوت الخليج

النائب أحمد فتحي: مؤتمر«مصر تسطيع» يحقق مكاسب عديدة للصناعة المصرية

وأشار فتحي، خلال تصريحات له اليوم، إلي أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا، موضحا أن هذه النسخة من المؤتمر ستشهد مشاركة ممثلي ومديري الشركات العالمية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة.

واعرب فتحي عن سعادته بحضوره للمؤتمر قائلاً :"مجهود كبير من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والقائمين على الحدث في الاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين.

وأوضح فتحي، أنه حرص علي حضور المؤتمر برفقة وفد من مؤسسة شباب القادة، ضم مجموعة من قيادات الأنشطة الطلابية بالجامعات وبعض من شباب برنامج القادة من طلاب الجامعات المصرية، لحضور فاعليات المؤتمر والمشاركة في الندوات والفاعليات للإسفادة من خبرات المصريين بالخارج، وللتعامل مع قضايا المناخ، مؤكدا أن المؤسسة تعمل حاليا علي بعض المشاريع التوعوية بخصوص قضايا المناخ مما يثري عن خبرته وفي مجال الصناعة الخضراء، كما أن المؤسسة حريضة علي مشاركة الشباب في الفاعليات الهامة لتحديث معلوماتهم في القضايا المختلفة.

وحضر النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفقة وفد من مؤسسة شباب القادة، فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع … بالصناعة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.