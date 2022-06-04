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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701851/مجلس-الشيوخ-يستقبل-الوفود-المشاركة-في-منحة-برنامج-منحة-ناصر-للقيادة-الدولية

استقبل مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب، رئيس المجلس، الوفود المشاركة في منحة" برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية "-الدفعة الثالثة -تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب - جنوب "، و ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمشاركة 150 شاب وفتاة من قارات "افريقيا - آسيا -أوروبا- أمريكا "وذلك بمقر المجلس وبحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

دوت الخليج

مجلس الشيوخ يستقبل الوفود المشاركة في منحة برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية

وقام الوفد بجولة تفقدية في المجلس حيث زار المتحف ؛ القاعة الرئيسية لمجلس النواب و المكتبة المركزية للمجلس.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، مواجهة الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، بـ 76 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة بشأن منظومة الصناعة فى مصر وإشكاليات المصانع المتوقفة حيث تضم المناقشات 55طلب إحاطة وسؤالان و5طلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

طلبات المناقشة العامة المقدمة فى هذا السياق من كل من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي والعضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، والعضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي والعضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر، و العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.