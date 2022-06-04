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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701850/ضبط-شخصين-بالقاهرة-لإتجارهما-غير-المشروع-فى-النقد-الأجنبى

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

دوت الخليج

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

البداية عند مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – الشرقية" وذلك حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما ، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

اعتراف المتهمين

وامام رجال المباحث إعترفا المتهمين بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة الإستروكس

نجح ضباط المباحث بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها مع عملائهم.

حيث ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة)وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - سيارة) وذلك حال تواجدهم بمحيط سكنهم بدائرة القسم .

وأمام رجال المباحث إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

سقوط شاب من نافذه بأكتوبر

وفي واقعة جديدة، سقط شاب من نافذة شقته السكنية بعقار بمدينة 6 أكتوبر، ونتج عن ذلك إصابته بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإسعافه.

وكشفت تحريات المباحث لـ دوت الخليج، أن الواقعة ليس وراءها شبهة جنائية وأن الشاب اختل توازنه وسقط من نافذة شقته، وتم نقله للمستشفى عقب إصابته بكسور وكدمات وجروح متفرقة بجسده.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من نافذة عقار بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وبإجراء التحريات تبين أن المصاب شاب اختل توازنه وسقط من نافذة شقته، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسده، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.