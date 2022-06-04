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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701848/نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-المنيا-2022-بالاسم-ورقم-الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. لا زال الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الممنيا، وذلك بعدما ظهرت في غالبية محافظات الجمهورية، حيث يرغب الأهالي والطلاب في الاطمئنان على نتيجة الشهادة الإعدادية، في تلك السنة التي تحمل خصوصية لدى الجميع، لكونها تحدد مستقبل الطلاب، وفيما يلي يرصد دوت الخليج التفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم فقط

وحتى الآن، لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022، حيث لا زالت عمليات التصحيح قائمة، ومة المقرر أن يتم تجميع الدرجات وكشوف درجات الطلاب النهائية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

ومن المقرر أن تقوم مديرية التلعيم بمحافظة المنيا بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، وقبلها يقوم المحافظ بتكريم العشر الأوائل والاتصال بهم تلفونيا وتهنئتهم على تفوقهم، ثم اعتماد اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، في غضون الساعات المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، استمرار عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في كنترول محافظة المنيا، وأنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نهاية الأسبوع المقبل وفقًا للخريطة الزمنية المحددة لتصحيح ورصد درجات الامتحانات.

ومن المتوقع قريبا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021-2022، بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، عقب اعتمادها من قبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.