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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701847/سقوط-عصابة-الإستروكس-في-قبضة-الشرطة-بالقاهرة

نجح ضباط المباحث بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها مع عملائهم.

دوت الخليج

حيث ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة)وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - سيارة) وذلك حال تواجدهم بمحيط سكنهم بدائرة القسم .

اعتراف المتهمين

وأمام رجال المباحث إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

سقوط شاب من نافذه بأكتوبر

وفي واقعة جديدة، سقط شاب من نافذة شقته السكنية بعقار بمدينة 6 أكتوبر، ونتج عن ذلك إصابته بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإسعافه.

وكشفت تحريات المباحث لـ دوت الخليج، أن الواقعة ليس وراءها شبهة جنائية وأن الشاب اختل توازنه وسقط من نافذة شقته، وتم نقله للمستشفى عقب إصابته بكسور وكدمات وجروح متفرقة بجسده.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من نافذة عقار بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وبإجراء التحريات تبين أن المصاب شاب اختل توازنه وسقط من نافذة شقته، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسده، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كشف واقعة تكبيل شخص وحجزه بقنا

وعلى جانب أخر نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً وجود أحد الأشخاص مكبل اليدين والساقين بسلسلة حديدية داخل إحدى الحجرات بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا .

بالفحص مقطع الفيديو أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، وأن شقيقه مقيم بذات الناحية هو من قام بتكبيله ووضعه بداخل تلك الحجرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "شقيقه" مرتكب الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لكون شقيقه "الظاهر بمقطع الفيديو" يعانى من "مرض نفسى وعصبى" فضلاً عن سابقة تعاطيه المواد المخدرة، وسابقة إيداعه بأحد المستشفيات لعلاج الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة أسوان، لمنعه من إفتعال المشادات مع المارة وذلك عقب شكوى العديد من الأهالى من تصرفاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف حقيقة اختطاف طالبة بالجيزة

وعلى جانب أخر نجحت الأجهزة الأمنية كشف ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرض نجلته لمحاولة إختطاف أثناء إستقلالها سيارة "ميكروباص" بمنطقة فيصل بالجيزة من قِبل إحدى السيدات كانت تجلس بالمقعد الخلفى لها عقب قيامها بوخذها "بإبرة" تحوى مادة مخدرة.

دوت الخليج

بالفحص تبين عدم وجود ثمة محاضر بالواقعة ، وأمكن تحديد مُستخدم الحساب (له معلومات جنائية " –مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور) .. بالتواصل مع المذكور هاتفياً قرر أنه علم بالواقعة هاتفياً من كلٍ من (كريمته المعنية بالخبر "طالبة" - طليقته ، مقيمتان بمنطقة الملك فيصل بدائرة قسم الأهرام بالجيزة) .

استدعاء أهل الطالبة

بإستدعائهما نفيا ما جاء بالخبر وقررتا بعدم صحة واقعة قيام سيدة منتقبة بحقن الأولى أو محاولة خطفها ولم يحدث لها مكروه، وأن والدها إختلط عليه الأمر عقب علمه بشعورها بحالة إعياء ودوار أثناء إستقلالها سيارة "ميكروباص" بسبب قيامها بالحد من تناول المأكولات بهدف إنقاص وزنها وممارستها لبعض الأنشطة الرياضية، حيث ترجلت من الميكروباص وإتصلت بوالدتها لإصطحابها وإنتظرتها داخل أحد المحال بمنطقة فيصل والتى حضرت وإصطحبتها وعادت للمنزل سالمة.

أقوال الطالبة

وأضافت بأن والدها دائم متابعة مواقع التواصل الإجتماعى ، ويقوم بنشر كافة الوقائع التى تحظى بإهتمام الرأى العام.