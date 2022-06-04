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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701846/وحدة-التدخل-السريع-رفع-23180-طن-قمامة-ومخلفات-مباني-خلال-شهر-بالشرقية

كثفت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أعمالها لرفع المخلفات من مراكز( ههيا، والزقازيق، وكفر صقر، وأبوكبير، وبلبيس وفاقوس، ومشتول السوق )، وذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوحدة التدخل السريع بتكثيف حملات النظافة ورفع مخلفات تطهير الترع والمصارف ونواتج حملات الإزالات ،وبلغ ما تم رفعة خلال شهر مايو الماضى 23180 طن قمامة ومخلفات مبانى بواقع 1159 نقلة خلال 28 يوم عمل.

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وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة.

رفع القمامة ومخلفات المباني

وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، أن الوحدة رفعتت 23180 طن قمامة ومخلفات مبانى بنطاق المحافظة حيث تم رفع 1460 طن قمامة ومخلفات من (النقطة الوسيطة – كفر حمودة ) بمركز ههيا بواقع 73 نقلة ورفع 4140 طن قمامة ومخلفات مبانى من (العصلوجى – النقطة الوسيطة بالغار – كفر محمد جاويش ) بمركز الزقازيق بواقع (207) نقلة.

كما تم رفع 1060 طن قمامة و مخلفات مبانى من حى السلام بمساكن الأربعين من مركز كفر صقر بواقع 53 نقلة، ورفع (1760 طن قمامة ومخلفات من المقلب العشوائى بمركز أبوكبير بواقع 88 نقلة، فضلاً عن رفع 3000 طن قمامة ومخلفات تطهير ترع من (غيتة – أبو سمران - نقطة التجمع بوسط المدينة بمركز بلبيس) بواقع 150 نقلة وكذلك تم رفع ورفع 1560 طن قمامة ومخلفات من النقطة العشوائية بمضرب الأرز من مركز فاقوس بواقع 78 نقلة كما تم رفع 10200 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى بمركز مشتول السوق بواقع 510 نقلة وذلك لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بإستخدام 10 معدات (7 سيارات قلاب حمولة 20 طن – 3 لوادر).

إستمرارشن الحملات المكثفة لرفع المخلفات

وأكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الفيروسات والأمراض ، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.