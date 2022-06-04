«التغيرات المناخية» و«عجز الموارد المائية»..البرلمان يحدد موعد لمناقشة 3 طلبات عامة مقدمة من النائب علاء عابد..غدا

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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701844/التغيرات-المناخية-وعجز-الموارد-المائيةالبرلمان-يحدد-موعد-لمناقشة-3-طلبات-عامة-مقدمة-من-النائب-علاء-عابدغدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تحديد موعد لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، وعشرين عضواً أخرين، عن سياسة الحكومة حول عدد من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية، كمواجهة التغيرات المناخية، وتعمير منطقة الصحراء الغربية، وسد العجز في الموارد المائية.

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وجاء الطلبات المقدمة من رئيس نقل النواب، على النحو التالي:

الأول: الحد من الانبعاثات الحرارية لمواجهة التغيرات المناخية.

الثاني: معالجة مياه الصرف الزراعي لسد العجز في الموارد المائية.

الثالث: تعمير منطقة الصحراء الغربية زراعيًا وسكنيًا.

ومن المقرر مواجهة الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، خلال الجلسة لاعامة غدا، بـ 76 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة بشأن منظومة الصناعة فى مصر وإشكاليات المصانع المتوقفة حيث تضم المناقشات 55طلب إحاطة وسؤالان و5طلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

طلبات المناقشة العامة المقدمة فى هذا السياق من كل من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي والعضو روان لاشين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، والعضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي والعضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر، و العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي.