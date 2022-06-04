مستشار المفتى من واشنطن: نكثف الجهود لتقديم الصورة الصحيحة للإسلام

وأضاف مستشار مفتى الجمهورية - فى كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن - أن التحديات التى يواجهها العالم الإسلامى على جميع المستويات الداخلية والخارجية، تفرض علينا ضرورة المواجهة والتواصل مع العالم والارتفاع إلى مستوى الحدث ومواكبة التطور وامتلاك القدرة الفكرية على التصدى لجماعات التأسلم السياسى، مشددا على أن الإرهاب لا يمكن بحال أن يخرج من رحم الإسلام، وإنما هو مشرب عنيف متعلق بسلوكيات أفراد وجماعات ومدركات مشوهة أسهمت فى تشويه الصورة والإساءة إلى الأديان بشكل عام.
وأكد أن التحرك العسكرى فقط لا يكفى لوقف الزحف الإرهابى على بقاع العالم بل لا بد من تحرك فكرى موازٍ، لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية من الموارد البشرية التى تلتحق بها، موضحًا أن دار الإفتاء أنشأت "مركز سلام لدراسات التطرف" لرصد ومتابعة الفتاوى التكفيرية والمتطرفة والرد عليها، وستعقد من خلاله مؤتمرًا عالميًا يجمع المتخصصين من مختلف الجهات فى الداخل والخارج.
وأوضح مستشار المفتى أن مراكز البحوث ومؤسسات التفكير أصبحت الآن ضرورة، ولم تعد ترفًا يمكن لأى مجتمعٍ يسعى إِلى التطور أَن يستغنى عنه، مشددًا على أنه لا مجال لتقدم الدول دون الاهتمام بمراكز الدراسات والبحوث فى عالم تتزايد فيه المتغيرات فى كل المجالات وتتنوع فيه التحديات التى تُفرض على الواقع الذى تعيشه الدول، وهو ما أدركته دار الإفتاء المصرية بإنشاء العديد من المبادرات التى تهدف إلى التواصل مع العالم فى شرح صحيح الإسلام والتصدى للفكر المتشدد.
وطالب مستشار المفتى، وسائل الإعلام الأمريكية بضرورة تهميش الخطاب المتطرف وعدم إبرازه، مشيرا إلى أننا لاحظنا فى أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين -الذين لا يمثلون إلا أنفسهم- تيارًا سائدًا، وهو ما يؤجج ظاهرة الإسلاموفوبيا.
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