انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص| محمد عشوب مفجر أزمة وجود ابن لـ سمير صبري من فنانة مشهورة يدخل العناية المركزة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /701843/خاص-محمد-عشوب-مفجر-أزمة-وجود-ابن-لـ-سمير-صبري-من-فنانة-مشهورة-يدخل-العناية-المركزة

دوت الخليج يرصد دخول محمد عشوب العناية المركزة.

أمراض الكلى تتسب في دخول محمد عشوب المستشفى

قال عشوب في تصريح خاص لموقع دوت الخليج أنه دخل العناية المركزة بسبب أمراض الكلى وطالب الجمهور بالدعاء له

محمد عشوب يكشف عن وجود ابن آخر للراحل سمير صبري

وكان كتب عشوب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأن بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار.

وتابع: وعندما تحدث مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه، باب الخلق شرح له بالتفاصيل كيف تزوج، وكيف أنجب ولم يكن كلامه شطحًا يا أستاذ طارق، وأن للمرحوم سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري

وأضاف عشوب: واعترفت نجمتنا بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها أن لا تعلن ذلك الآن إلا بعد وفاته، وأيضًا ليس شطحًا يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل، رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته، وإن لله وإنا إليه راجعون.

في غضون ذلك شارك الإعلامي عمرو الليثي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. ومن ثم، فقد ظهر في الفيديو لقاء سابق له مع الفنانة سماح أنور. وذلك بالتزامن مع حديث الماكير محمد عشوب عن وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري من فنانة معروفة.

وفي هذا اللقاء اعترفت الفنانة سماح أنور بأنها كانت تحب الفنان الراحل سمير صبري. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت تتمنى أن تتزوجه ولم يكن هذا الأمر مناسبا على مستوى السن. ونفت، أن يكونا قد تبادلا الكلام الرومانسي. وأشارت، إلى أنّ الناس اعتقدوا أنهمما ارتبطا بعلاقة عاطفية، ولكن هذا لم يحدث. لأنّ، العلاقة الإنسانية بينهما لم تتجاوز الصداقة. علاوة على ذلك، فإنها تزوجت مرة واحدة في حياتها وأنجبت ابنا واحدا وكانت له بمثابة الأم والأب في آن واحد.