انت الان تتابع تفاصيل خبر 25 يونيو.. الحكم في دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /701841/25-يونيو-الحكم-في-دعوى-تطالب-رانيا-يوسف-بتعويض-5-ملايين

حجزت المحكمة الاقتصادية ،الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة 25 يونيو للحكم.

دوت الخليج

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجىء أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

االنيران تلتهم مسجد حبيشي بأوسيم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مسجد حبيشي بقرية القيراطيين، وسط حالة من الحزن سادت الأهالي بمدينة أوسيم.

واشتعلت النيران بشكل سريع داخل المسجد بعد حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية فى المسجد، وواشتعلت النيران بشكل سريع داخل المسجد بعد حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية فى المسجد، على الفور هرع الأهالي لمحاولة السيطرة على النيران، وحاصروها حتى وصلت قوات الحماية المدينة بالجيزة وتمكنت من السيطرة عليها قبل امتدادها إلى عقارات مجاورة.

الآيات القرآنية لم تمسها النار

وقضت النيران على محتويات المسجد بالكامل، وتداول عدد من أهالي القرية صورا لآيات قرآنية وأدعية لم تمسها النيران على مدخل المسجد، فيما دشن البعض الآخر دعوات لجمع تبرعات لإعادة ترميم المسجد.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، على حريق التهم مسجدا بمدينة أوسيم بمعاونة الأهالي، وأتت النيران على محتويات المسجد بعد حدوث ماس كهربائي به.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مسجد حبيشي بقرية القيراطيين.

تلقي بلاغ بالحريق

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء، وساهم قاطنو المنقطة في السيطرة على الحريق قبل وصول رجال الدفاع المدني ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن تفحم محتويات المسجد بالكامل وتضرر الجدران والسقف، وذلك نتيجة ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، بالواقعة.

سقوط شاب من نافذه بأكتوبر

في واقعة جديدة، سقط شاب من نافذة شقته السكنية بعقار بمدينة 6 أكتوبر، ونتج عن ذلك إصابته بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإسعافه.

وكشفت تحريات المباحث لـ دوت الخليج، أن الواقعة ليس وراءها شبهة جنائية وأن الشاب اختل توازنه وسقط من نافذة شقته، وتم نقله للمستشفى عقب إصابته بكسور وكدمات وجروح متفرقة بجسده.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من نافذة عقار بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وبإجراء التحريات تبين أن المصاب شاب اختل توازنه وسقط من نافذة شقته، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسده، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.