انت الان تتابع تفاصيل خبر الآيات القرآنية لم تمسها النار.. النيران تلتهم مسجد حبيشي بأوسيم| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /701838/الآيات-القرآنية-لم-تمسها-النار-النيران-تلتهم-مسجد-حبيشي-بأوسيم-صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مسجد حبيشي بقرية القيراطيين، وسط حالة من الحزن سادت الأهالي بمدينة أوسيم.

دوت الخليج

واشتعلت النيران بشكل سريع داخل المسجد بعد حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية فى المسجد، وواشتعلت النيران بشكل سريع داخل المسجد بعد حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية فى المسجد، على الفور هرع الأهالي لمحاولة السيطرة على النيران، وحاصروها حتى وصلت قوات الحماية المدينة بالجيزة وتمكنت من السيطرة عليها قبل امتدادها إلى عقارات مجاورة.

الآيات القرآنية لم تمسها النار

وقضت النيران على محتويات المسجد بالكامل، وتداول عدد من أهالي القرية صورا لآيات قرآنية وأدعية لم تمسها النيران على مدخل المسجد، فيما دشن البعض الآخر دعوات لجمع تبرعات لإعادة ترميم المسجد.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، على حريق التهم مسجدا بمدينة أوسيم بمعاونة الأهالي، وأتت النيران على محتويات المسجد بعد حدوث ماس كهربائي به.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مسجد حبيشي بقرية القيراطيين.

تلقي بلاغ بالحريق

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء، وساهم قاطنو المنقطة في السيطرة على الحريق قبل وصول رجال الدفاع المدني ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن تفحم محتويات المسجد بالكامل وتضرر الجدران والسقف، وذلك نتيجة ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، بالواقعة.

سقوط شاب من نافذه بأكتوبر

في واقعة جديدة، سقط شاب من نافذة شقته السكنية بعقار بمدينة 6 أكتوبر، ونتج عن ذلك إصابته بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإسعافه.

وكشفت تحريات المباحث لـ دوت الخليج، أن الواقعة ليس وراءها شبهة جنائية وأن الشاب اختل توازنه وسقط من نافذة شقته، وتم نقله للمستشفى عقب إصابته بكسور وكدمات وجروح متفرقة بجسده.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من نافذة عقار بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وبإجراء التحريات تبين أن المصاب شاب اختل توازنه وسقط من نافذة شقته، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسده، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كشف واقعة تكبيل شخص وحجزه بقنا

وعلى جانب أخر نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً وجود أحد الأشخاص مكبل اليدين والساقين بسلسلة حديدية داخل إحدى الحجرات بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا .

بالفحص مقطع الفيديو أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، وأن شقيقه مقيم بذات الناحية هو من قام بتكبيله ووضعه بداخل تلك الحجرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "شقيقه" مرتكب الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لكون شقيقه "الظاهر بمقطع الفيديو" يعانى من "مرض نفسى وعصبى" فضلاً عن سابقة تعاطيه المواد المخدرة، وسابقة إيداعه بأحد المستشفيات لعلاج الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة أسوان، لمنعه من إفتعال المشادات مع المارة وذلك عقب شكوى العديد من الأهالى من تصرفاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.