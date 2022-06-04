انت الان تتابع تفاصيل خبر «نمتلك كل مقومات تحقيق الاكتفاء الذاتي».. محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة بشأن ضعف الإنتاج المحلي من الأسماك حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /701837/نمتلك-كل-مقومات-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-محمد-زين-الدين-يوجه-طلب-إحاطة-بشأن-ضعف-الإنتاج-المحلي-من-الأسماك

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بشأن نقص الأسماك وزيادة أسعارها في الأسواق.

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وقال النائب: في الوقت الذى تمتلك فيه مصر عدد كبير من البحيرات، بالإضافة إلى نهر النيل، والحدود المائية على البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر شرقا، فضلا عن إنشاء العديد من مشروعات الاستزراع السمكي، إلا أننا ما زلنا نستورد أسماك من الخارج حتى الآن.

طلب إحاطة لضعف الإنتاج المحلي من الأسماك

وأكد زين الدين، في طلب الإحاطة، أن الوضع الحالى لسوق الأسماك يشير إلى وجود مشكلة كبير في حجم الإنتاج المحلي الذى بدوره يعد سببا رئيسيا في تحديد أسعار الأسماك.

قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية

وأشار إلى أن مجلس النواب، قام مؤخرا بإقرار قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والذي أصدره الرئيس السيسي من أجل تطوير وتنمية الإنتاج السمكي في مصر، خاصة وأنه تضمن إجراءات عديدة من شأنها تسهيل وتنظيم عمليات الصيد، إلا أنه لم يشعر المواطن بتغيير في أسعار الأسماك بالأسواق.

وقال النائب محمد زين الدين: علينا العمل على زيادة الإنتاج للحد من الاستيراد في هذه الفترة التي تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك واستغلال موارد الدولة في توفيرها بسعر ملائم لجميع المواطنين.

وشدد النائب، على ضرورة العمل من أجل تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بإنشاء مشروعات الاستزراع السمكي على مستوى الجمهورية بما يتوافق مع القانون.