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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /701835/أحمد-مهني-يفتح-ملف-إهمال-منظومة-الطب-الرياضي-وغلق-وحدة-الطب-بمدينة-أبو-قير-الشبابية-بالاسكندرية

دوت الخليج

وأوضح أحمد مهني فى طلب الاحاطة، أن الطب الرياضي يهدف الى الحرص على تطوير الأفكار المرتبطة بالعلاج الطبي في مجال الألعاب الرياضية، ومتابعةُ اللياقة البدنيّة عند الرياضيين، والتأكد من حالتهم الصحية، إلا أن ملف الطب الرياضي كنز كبير ينبغي الحفاظ عليه، لكنه مهمل فى مصر بشكل كبير، ويجب العمل علي تطويره بتفكير مختلف علي كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها علي أكمل وجه.

أحمد مهني يفتح ملف إهمال منظومة الطب الرياضي

وأضاف عضو مجلس النواب: وزارة الشباب والرياضة تنبهت مؤخرا إلى ذلك وتحاول أن تعمل على تطوير منظومة الطب الرياضي فى مصر، بهدف تحويلها إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية، لكن وضع وحدات الطب الرياضى فى مصر وعلى أرض الواقع يعكس مدى ما يحتاجه هذا القطاع من أعمال تطوير، فى ظل الكثير من المشاكل التى يواجهها، بدايةً من تهالك الأجهزة، وصولاً إلى عدم توافر الخدمة فى بعض المحافظات، مروراً بنقص الأطباء والمتخصصين، ومشكلات مادية أخرى.

وحدات للطب الرياضي

وأكمل أحمد مهني، أن الأمر الغريب أن محافظة الإسكندرية وهي عروس البحر المتوسط والعاصمة الثانية لمصر، لا يوجد بها وحدات للطب الرياضي، ولا يوجد أى اهتمام بهذا القطاع الحيوى على الاطلاق، حيث يضطر المصابون منهم إلى تحمل مشقة السفر إلى المراكز المتخصصة فى القاهرة نظراً لعدم وجود أى خدمات علاجية لكثير من إصابات الملاعب فى معظم وحدات الطب الرياضى، التى أصبح دورها يقتصر فقط على تقديم خدمات العلاج الطبيعى، وهناك وحدة طب رياضي تم إنشائها فى المدينة الشبابية بأبو قير وتم تجهيزها على أعلى مستوى وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة فى العلاج الطبيعي وأيضا توفير صفوة الأطباء فى هذا المجال، وحصلت على كافة الموافقات من كافة الجهات من وزارة الشباب والرياضة، وكان من المنتظر افتتاحها بشكل رسمي فى شهر ابريل الماضي بشكل رسمي وبحضور كافة قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف: إلا أنه وبشكل مفاجئ تم إلغاء الافتتاح، وصدر قرار بغلق مكان وحدة الطب الرياضى بالمدينة الشبابية بأبو قير، دون إبداء اية أسباب، ودون معرفة سبب ذلك، أن ما حدث يعتبر نموذجا صارخا لاهدار المال العام والتخبط من جانب القيادات بوزارة الشباب والرياضة، وضرب استراتيجية تطوير الطب الرياضي فى مقتل.

واقعة إغلاق وحدة الطب الرياضى بالمدينة الشبابية بأبو قير

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح ملف وحدات الطب الرياضي، والتحقيق بشأن واقعة إغلاق وحدة الطب الرياضى بالمدينة الشبابية بأبو قير، للوقوف على اسباب غلق هذه الودة، بعدما تم تجهيزها بأحدث الاجهزة وتم تمويلها من خزانة الدولة، ثم بعد ذلك يتم غلقها لتترك دون تشغيل لتصدأ الأجهزة ، وهذا يعتبر نموذجا صارخا لإهمال المال العام فى وقت تمر مصر فيه بأزمة اقتصادية.