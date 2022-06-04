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القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /701833/تعرض-للطرد-من-منزله-وترك-زوجته-بسبب-بوسي-شلبي-لمحات-من-حياة-محمود-عبد-العزيز-بمناسبة-ذكرى-ميلاده

يحل علينا اليوم السبت، الموافق 4 يوليو ذكرى ميلاد الساحر محمود عبد العزيز، الذي يعد أحد أبرز نجوم الساحة الفنية المصرية والعربية ورمز من رموز الفن المصري.

دوت الخليج يرصد لمحات من حياة محمود عبد العزيز بمناسبة ذكرى ميلاده.

تحضيره الماجيستير ورفض تعينه كمعيد

ولد الساحر محمود عبد العزيز في حي الورديان بمدينة الإسكندرية، عام 1946، حيث ينتمي إلى أسرة متوسطة الحال، وقد تخرج محمود عبد العزيز في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 1966، الذي حصل منها أيضًا على ماجستير في تربية النحل ورفض أن يتعين معيدًا.

طرده من المنزل بسبب الفن

تعرض محمود عبدالعزيز ـ للطرد من منزل والده عندما علم الوالد أن ابنه يعمل بالفن لكنه استمر حتى بزغت نجوميته وحصل على ثقة ورضا والده الذي طالبه باختيار أدوار تليق به وباسم العائلة، واستطاع أن يحفر لنفسه مكانة في الوسط الفني حتى أُطلق عليه لقب ساحر السينما.

طلاقه من زوجته الأولى بسبب بوسي شلبي

تزوج محمود عبد العزيز من حبيبته وهو في بداية مشواره الفني، وكشف خلال أحد الحوارات الصحفية التي أجراها أن زوجته تتحلى بالكثير من المميزات.

خلال فترة زواجهما التي استمرت 20 عاما. أنجبت جيجي طفلين فقط هما محمد وكريم محمود عبد العزيز. وكانت تظهر معه في بعض الحفلات والمناسبات العامة.

ولكن قصة الحب التي جمعتها طوال هذه السنوات انتهت بالانفصال. ففوجىء الجمهور بإعلان محمود عبد العزيز خبر انفصاله عام 1998.

وقال وقتها أن الخلافات والمشاكل بينهما غير قابلة للحل وكان الانفصال هو القرار الأفضل للطرفين وكذلك الأبناء.

الحب والاحترام بين محمود عبد العزيز وجيجي كان قائما حتى بعد انتهاء علاقتهما. لكنه انتقد تصرفها الذي قامت به بعد الطلاق، حيث قامت برفع دعوى قضائية تطالبه فيها بالنفقة والمؤخر.

وكشف وقتها عن حزنه أن بعد هذه العشرة الطويلة ينتهي بهما الأمر لصالات المحاكم، وأكد وقتها أنه تم تسوية هذه المشكلة بطريقة نهائية بشكل يرضي الطرفين.

زواج محمود عبد العزيز من بوسي شلبي

تزوج بعدها محمود عبد العزيز من الإعلامية بوسي شلبي. وقيل أنها كانت السبب في الطلاق لأنه كانت صديقة مقربة من جيجي، وكانت حياتهما مستقرة بشكل كبير.

على الرغم من فارق العمر الكبير بينهما، إلا أن الثنائي محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي، عاشا حياة هادئة ومستقرة على مدى 18 عامًا تحت مظلة الحب.

ولم تؤثر هذه الزيجة على علاقته بنجليه. فاستمر زواجهما حتى يوم رحيله.

وفاة الساحر محمود عبد العزيز

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.