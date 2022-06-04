انت الان تتابع تفاصيل خبر هبوط كبير في سعر الذهب اليوم السبت في مصر 4-6-2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /701839/هبوط-كبير-في-سعر-الذهب-اليوم-السبت-في-مصر-4-6-2022

سعر الذهب اليوم السبت في مصر، شهد تراجعًا ملحوظًا حيث سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت انخفاضًا كبيرا، وذلك في آخر تحديث لأسعار الذهب، وفق آخر تداولات صباحية للأسعار اليوم السبت 4-6-2022.

وينشر موقع دوت الخليج سعر الذهب في مصر اليوم، والذي شهد تراجع عيار 24 اليوم في مصر ليهبط إلى 1110 (59.56 دولار)،416.10 مقابل 1114 جنيها (59.77 دولار) في ختام تداولات أمس، بحسب منصة " gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر تحديث يومي

أما فيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 18، فقد انخفض اليوم في مصر إلى 832.22 جنيه (44.67 دولار)، مقابل 835.16 جنيه (44.83 دولار) عند إغلاق التعاملات المسائية ليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت ليسجل 970.93 جنيه (52.12 دولار)، مقابل 974.37 جنيه (52.30 دولار) بنهاية تداولات الجمعة.

بينما سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 34509 جنيهات (1852 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل 7767 جنيها (416.93 دولار).

وفيما يخص أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 647.27 جنيه (34.74 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 554.80 جنيه (29.78 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 416.10 جنيه (22.33 دولار).

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم السبت في مصر كالتالي:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 671 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 863 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1007 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1151 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما فيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب فقد بلغ 8056 جنيها مع العلم أنه قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعرالذهب عالميا

وقد شهد سعر الذهب عالميا انخفاضًا في نهاية تعاملات أمس – آخر جلسات الأسبوع- بنسبة 0.93%، إلى 1851.1 دولار للأوقية مقابل 1868 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.