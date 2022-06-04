الخشت يطالب بحوار عربى حول توحيد التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمى "سيملس الشرق الأوسط 2022"، والذى أقيم بمركز المؤتمرات والمعارض فى دبى بالإمارات العربية المتحدة، برعاية جامعة الدول العربية.





وافتتح المؤتمر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين فى المنطقة العربية والمنظمات الدولية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر، على ضرورة تشكيل منصة عربية اقتصادية رقمية إقليمية للتبادل التجارى ومنصة إقليمية لتحليل البيانات واستخدامها فى الممارسات الرقمية المختلفة، بهدف الحد من الاعتماد على المنصات والتطبيقات الإلكترونية الأجنبية، إلى جانب تعزيز "الحوكمة الرقمية" للحفاظ على الأمن والشفافية، وإيجاد هيئة للقيام بهذه المهمة، فمن المهم أكثر من أى وقت مضى الشروع فى مسار جديد للحوكمة الرقمية والبيانات.

وقال الدكتور الخشت، إنه من الضرورى العمل على عقد اتفاقيات إقليمية وعالمية تنظم قواعد استخدام البيانات بما يتسق مع التشريعات الوطنية، ووضع اللوائح لتحديد الحقوق والواجبات بين منتجى التكنولوجيا الرقمية ومستهلكيها، بالإضافة إلى إقامة حوار عربى حول توحيد التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمى لمواكبة التطورات الاقتصادية السريعة والتى تجاوزت التشريعات القائمة.

وأشار إلى ضرورة التركيز فى استراتيجياتنا الوطنية على خطط توطين التقنيات المتقدمة، ضمانا لتحقيق المكانة اللائقة لمجتمعاتنا العربية فى الأسواق العالمية، وبما يعزز من شروط التبادل التجارى لصالح مجتمعاتنا، وبما يضمن تحقيق حصة مقبولة من المنتجات المعرفية فى الأسواق العالمية، وذلك من خلال استهداف خلق وتعديل ونقل واستخدام التقنيات المتقدمة والمنتجات المعرفية المختلفة والسعى الدائم لتبنى استراتيجيات داعمة للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المتقدمة.

جدير بالذكر أن تنظيم المؤتمر يأتى فى سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمى، الذى تم الإعلان عنه فى أبو ظبى ديسمبر 2018 بدعم ورعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى شارك فى رسمها عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل جامعة هارفارد الأمريكية وجامعة القاهرة، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولى.

شارك فى فعاليات المؤتمر كل من أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور ثانى بن أحمد الزيودى وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتى، والشيخ الكبير مولاى الطاهر وزير التحول الرقمى والابتكار بموريتانيا، وعادل حسن محمد وزير الاتصالات والتحول الرقمى بالسودان، وإسحق محمد شريف سدر وزير الاتصالات بفلسطين، وكمال الدين صيف وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمى بجمهورية القمر المتحدة، وعاطف حلمى رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق فى مصر، والمستشار عبد العزيز سلمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مصر، والسفير محمد أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور على محمد الخورى مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للاقتصاد، وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى الإمارات.