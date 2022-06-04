رابط إلكترونى للحصول على رحلات حج مجانية.. الحكومة تكشف الحقيقة

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للرابط المتداول الذى يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، وأن الرابط المتداول مزيف ولا علاقة للوزارة به، وأن تلك الرحلات وهمية، مشيرة إلى أنه قد تم الانتهاء من قرعة الحج 2022، موضحة أنه يمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحى هذا العام الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومى عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة التابع للوزارة عبر الرابط التالى:

"trans.hajj.gov.eg"، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المواقع.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة antiquities.gov.eg، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]