تعليم الغربية: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية ناصر حسن، انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات بجميع اللجان على مستوى المحافظة فى يومها السادس.





وقال وكيل الوزارة - فى تصريح اليوم السبت - إن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون اليوم الامتحان فى مواد تخصصية لطلاب الدبلومات الصناعية 3 و5 سنوات، العام والجدارات والتعليم المزدوج والمهنى، بينما يؤدى طلاب التعليم الزراعى 3 سنوات امتحان مادة أمراض نبات، ومادة إدارة مزارع لطلاب الزراعى المهنى، فى حين يؤدى طلاب الدبلومات الفنية للتعليم التجارى والفندقى 3 و 5 سنوات الامتحان فى مواد متخصصة، والاقتصاد الفندقى، محاسبة تكاليف فندقية، للفندقى 3 سنوات.

وأكد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين بكل اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه لجان السير.

وأوضح حسن أن غرفة العمليات الرئيسية على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة وتذليل أية عقبات أو مشكلات قد تحدث بأى لجنة من اللجان، وبما يضمن سير الامتحانات بشكل سليم، موجها بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب مع الانضباط والحزم خلال سير الامتحانات.