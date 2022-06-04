المستندات المطلوبة.. الداخلية تبدأ فى تحصيل رسوم حج القرعة غدا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تبدأ وزارة الداخلية، اعتبارا من يوم غد الأحد، فى تحصيل رسوم حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى، مصر، القاهرة)، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى "مدفوعة حج القرعة" على الكود المؤسسى الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم "11500201"؛ وذلك حتى يوم 9 يونيو الجارى.





وأوضحت وزارة الداخلية، أن كامل قيمة تكاليف حج القرعة هذا العام، تبلغ 74 ألفا و500 جنيه، وتشمل تكلفة الحج وصك الهدى، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران، وتبلغ 19 ألفا و990 جنيهاً، بإجمالى مبلغ 94 ألفا و490 جنيهاً لكل فائز على حده، فيما عدا حالات المحارم والمرافقين؛ حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى.

وأشارت إلى أن عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها، يعتبر بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، وأنه فى حالة الاعتذار بعد سداد الرسوم، يتم رد التكاليف للفائز، بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداة فقط، منوهة بأنه بالنسبة لرد قيمة تذكرة الطيران، فيقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية، للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران، يفيد عدم سفر الحاج لاتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للمستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج، فتشمل جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد)، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءا من تاريخ 11 مايو 2022، ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج، مرفقاً به أصل (للاطلاع) + صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتان على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دولياً من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.

وأضافت أنه سيتم رفض استلام جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات، وفى حالة اختلاف الرقم القومى أو الأسماء بالجواز الدولى، عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى، وفى حالة عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر، أو جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل، أو عدم إرفاق أصل + صورة شهادة التحصين الدولية بالجرعات الأساسية (جرعتان على الأقل) للقاحات (كوفيد-19).

وتابعت أن الفائز يجب عليه تقديم البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم (لقاح الأنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW "الحمى المخية الشوكية")، أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة، مع الاحتفاظ بها، وتقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها، موضحا به تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة وقادر على أداء فريضة الحج، وصحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بقرعة الحج، وبيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم فى سن التجنيدن ويراعى تقديمهم مستند التجنيد عند السفر، و3 صور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4 × 6)، مع مراعاة ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون، وطول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80% من الصورة، ومراعاة عدم ارتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء.

وبالنسبة للسيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة، وترفق بالغلاف الخلفى للجواز، ويتم وضع الصور داخل مظروف صغير يدون عليه وعلى خلفية كل صورة اسم الحاج، ويثبت المظروف بالغلاف الخلفى للجواز، وكذلك تقديم تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم، وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وأكدت وزارة الداخلية ضرورة احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم، بالتقارير والوصفات الطبية التى تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأمور الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة، والإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها، بما لا يتجاوز قيمته 10,000 دولار أمريكى، أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى، والالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية، بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة من وسائل التصوير، والالتزام بالتعليمات والضوابط التى تصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19)، واصطحاب شهادة التطعيم المعتمدة دولياً من وزارة الصحة، والخاصة بتلقى الحاج الجرعات الأساسية من لقاحات (كوفيد – 19) المعتمدة من وزارة الصحة.

وأوضحت أنه يتنبه على الحاج بإجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد السفر إلى المملكة العربية السعودية، وفى حالة ظهور نتيجة المسحة الطبية إيجابية للمرض، فستلغى فرصة الحج للفائز المصاب على الفور دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.