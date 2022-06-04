انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 من أسرة واحدة.. إنقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا الغربي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /701827/5-من-أسرة-واحدة-إنقلاب-سيارة-ملاكي-بصحراوي-قنا-الغربي

وقع منذ قليل، حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق قنا الصحراوي الغربي، امام قرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي لتلقي الإسعافات.

دوت الخليج

البداية عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الكرنك، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص.

تبين إصابة كل من: محمود محمد هاشم ٤٤ عاماً ، بكدمات بالضلوع، إيمان دمرداش محمد ٣٨ عاماً، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عمرمحمود محمد هاشم ١٤ عاماً ، بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتيه سارة ٥ أعوام، بسحجات وكدمات، و آية ١٠ أعوام ، باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشف واقعة تكبيل شخص وحجزه بقنا

وعلى جانب أخر نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً وجود أحد الأشخاص مكبل اليدين والساقين بسلسلة حديدية داخل إحدى الحجرات بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا .

بالفحص مقطع الفيديو أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، وأن شقيقه مقيم بذات الناحية هو من قام بتكبيله ووضعه بداخل تلك الحجرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "شقيقه" مرتكب الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لكون شقيقه "الظاهر بمقطع الفيديو" يعانى من "مرض نفسى وعصبى" فضلاً عن سابقة تعاطيه المواد المخدرة، وسابقة إيداعه بأحد المستشفيات لعلاج الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة أسوان، لمنعه من إفتعال المشادات مع المارة وذلك عقب شكوى العديد من الأهالى من تصرفاته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف حقيقة اختطاف طالبة بالجيزة

وعلى جانب أخر نجحت الأجهزة الأمنية كشف ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرض نجلته لمحاولة إختطاف أثناء إستقلالها سيارة "ميكروباص" بمنطقة فيصل بالجيزة من قِبل إحدى السيدات كانت تجلس بالمقعد الخلفى لها عقب قيامها بوخذها "بإبرة" تحوى مادة مخدرة.

دوت الخليج

بالفحص تبين عدم وجود ثمة محاضر بالواقعة ، وأمكن تحديد مُستخدم الحساب (له معلومات جنائية " –مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور) .. بالتواصل مع المذكور هاتفياً قرر أنه علم بالواقعة هاتفياً من كلٍ من (كريمته المعنية بالخبر "طالبة" - طليقته ، مقيمتان بمنطقة الملك فيصل بدائرة قسم الأهرام بالجيزة) .

استدعاء أهل الطالبة

بإستدعائهما نفيا ما جاء بالخبر وقررتا بعدم صحة واقعة قيام سيدة منتقبة بحقن الأولى أو محاولة خطفها ولم يحدث لها مكروه، وأن والدها إختلط عليه الأمر عقب علمه بشعورها بحالة إعياء ودوار أثناء إستقلالها سيارة "ميكروباص" بسبب قيامها بالحد من تناول المأكولات بهدف إنقاص وزنها وممارستها لبعض الأنشطة الرياضية، حيث ترجلت من الميكروباص وإتصلت بوالدتها لإصطحابها وإنتظرتها داخل أحد المحال بمنطقة فيصل والتى حضرت وإصطحبتها وعادت للمنزل سالمة.

أقوال الطالبة

وأضافت بأن والدها دائم متابعة مواقع التواصل الإجتماعى ، ويقوم بنشر كافة الوقائع التى تحظى بإهتمام الرأى العام.